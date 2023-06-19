Майнинг в лесхозе: ГБР разоблачило нелегальную криптоферму во Львовской области

Сотрудники Государственной службы расследований разоблачили подпольный дата-центр по майнингу криптовалют в служебных помещениях филиала "Рава-Русское лесное хозяйство" ГСЛП "Леса Украины" во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как отмечает ведомство, криптоферму организовали экс-директор, который сейчас возглавляет другой филиал, его заместитель, занимающий в настоящее время должность директора, главный бухгалтер и другие ответственные лица.

"Более года назад в государственном учреждении установили технологическое оборудование, которое обеспечило работу нелегального майнинг-центра. Сгенерированная криптовалюта хранилась в специально созданных криптогаманцах должностных лиц", - говорится в сообщении.

Счета за израсходованную электроэнергию платило государственное предприятие, а злоумышленники получали чистую прибыль.

По предварительным подсчетам, ущерб государства составляет более 1,5 млн грн, а фигуранты заработали на майнинге по меньшей мере 4 млн грн.

Кроме того, из-за систематической перегрузки коммунальных сетей происходило обесточивание и масштабные перебои с энергоснабжением жилых объектов и критической инфраструктуры.

Во время проведения следственных действий в служебных помещениях Филиала "Рава-Русское лесное хозяйство" обнаружили и изъяли оборудование, которое обеспечивало деятельность майнинг-центра, и документы, подтверждающие преступную деятельность.

Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и компьютерной техники составляет более 3 млн грн. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

ГБР

Экономическая правда