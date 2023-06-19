Майнинг в лесхозе: ГБР разоблачило нелегальную криптоферму во Львовской области
Сотрудники Государственной службы расследований разоблачили подпольный дата-центр по майнингу криптовалют в служебных помещениях филиала "Рава-Русское лесное хозяйство" ГСЛП "Леса Украины" во Львовской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Как отмечает ведомство, криптоферму организовали экс-директор, который сейчас возглавляет другой филиал, его заместитель, занимающий в настоящее время должность директора, главный бухгалтер и другие ответственные лица.
"Более года назад в государственном учреждении установили технологическое оборудование, которое обеспечило работу нелегального майнинг-центра. Сгенерированная криптовалюта хранилась в специально созданных криптогаманцах должностных лиц", - говорится в сообщении.
Счета за израсходованную электроэнергию платило государственное предприятие, а злоумышленники получали чистую прибыль.
По предварительным подсчетам, ущерб государства составляет более 1,5 млн грн, а фигуранты заработали на майнинге по меньшей мере 4 млн грн.
Кроме того, из-за систематической перегрузки коммунальных сетей происходило обесточивание и масштабные перебои с энергоснабжением жилых объектов и критической инфраструктуры.
Во время проведения следственных действий в служебных помещениях Филиала "Рава-Русское лесное хозяйство" обнаружили и изъяли оборудование, которое обеспечивало деятельность майнинг-центра, и документы, подтверждающие преступную деятельность.
Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и компьютерной техники составляет более 3 млн грн. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Экономическая правда