Все разделы
Укр / Рус

Майнинг в лесхозе: ГБР разоблачило нелегальную криптоферму во Львовской области

Понедельник, 19 июня 2023, 13:43 - Анастасия Жарикова

Сотрудники Государственной службы расследований разоблачили подпольный дата-центр по майнингу криптовалют в служебных помещениях филиала "Рава-Русское лесное хозяйство" ГСЛП "Леса Украины" во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как отмечает ведомство, криптоферму организовали экс-директор, который сейчас возглавляет другой филиал, его заместитель, занимающий в настоящее время должность директора, главный бухгалтер и другие ответственные лица.

"Более года назад в государственном учреждении установили технологическое оборудование, которое обеспечило работу нелегального майнинг-центра. Сгенерированная криптовалюта хранилась в специально созданных криптогаманцах должностных лиц", - говорится в сообщении.

Счета за израсходованную электроэнергию платило государственное предприятие, а злоумышленники получали чистую прибыль.

По предварительным подсчетам, ущерб государства составляет более 1,5 млн грн, а фигуранты заработали на майнинге по меньшей мере 4 млн грн.

Кроме того, из-за систематической перегрузки коммунальных сетей происходило обесточивание и масштабные перебои с энергоснабжением жилых объектов и критической инфраструктуры.

Во время проведения следственных действий в служебных помещениях Филиала "Рава-Русское лесное хозяйство" обнаружили и изъяли оборудование, которое обеспечивало деятельность майнинг-центра, и документы, подтверждающие преступную деятельность.

Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и компьютерной техники составляет более 3 млн грн. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

 
ГБР

Экономическая правда

криптовалюта лес корупція
Материалы по теме
Американское подразделение Binance увольняет сотрудников после обвинений регулятора 16 июня 2023, 16:17
Украина в сентябре может полностью легализовать криптовалюты и ввести налоги – СМИ 13 июня 2023, 19:38
Нигерийский регулятор запретил деятельность Binance в стране 11 июня 2023, 10:42
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте