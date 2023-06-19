Jaguar Land Rover будет использовать ИИ для избежания проблем с цепочкой поставок

Jaguar Land Rover (JLR) заявил о начале партнерства с компанией Everstream Analytics, которая занимается картографированием цепей поставок и анализом рисков, что позволит внедрить искусственный интеллект в систему британского автопроизводителя класса люкс.

Об этом пишет Reuters.

Новая технология искусственного интеллекта, по словам представителей JLR, позволит им контролировать свою цепочку поставок в режиме реального времени и защитить производство текущих моделей и следующего поколения электромобилей (EV).

В JLR заявили, что технология Everstream уже позволила ему избежать перебоев в мировых грузовых портах для доставки автомобилей клиентам.

"Благодаря нашему сотрудничеству с Everstream Analytics мы используем возможности искусственного интеллекта для проактивного управления рисками до того, как они вызовут перебои в производстве", - отметила исполнительный директор JLR по промышленным операциям Барбара Бергмайер.

По ее словам, технология использует сочетание ИИ, прогнозной аналитики, машинного обучения и человеческой интуиции для отображения на глобальной карте новых инцидентов, таких как стихийные бедствия, забастовки, утечки данных и проблемы с экспортом.

"В постпандемическом мире, полном сбоев в цепочках поставок, растущая группа стартапов и известных логистических фирм создала многомиллиардную индустрию, которая применяет искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы помочь бизнесу минимизировать сбои в работе.

JLR особенно сильно пострадала от глобального дефицита чипов, что заставило крупных автопроизводителей свернуть производство определенных моделей. За последние два квартала автопроизводитель вернулся к прибыльности", - пишет агентство.

Экономическая правда