Курс валют на 19 июня: сколько стоят наличные доллар и евро

В понедельник, 19 июня, наличная гривна на черном рынке укрепилась к евро, но ослабла к доллару, в банках подорожал евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,01-37,15 грн против котировок в 36,8-37,14 в воскресенье.

В это же время "черный" курс евро составил 40,25 - 40,77 грн против курса 40,5 - 40,8 грн за евро в воскресенье.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,85-37,3 грн (курс на 16 июня – 36,9 – 37,3 грн);

Евро – 40,25 – 40,88 грн (курс на 16 июня – 40,2 – 40,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,6 – 37,5 грн;

Укрэксимбанк – 36,6 – 37,3 грн;

Райффайзен – 36,7 – 37,2 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Экономическая правда