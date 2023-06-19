Из-за аварии разъединилась линия электропередачи с Молдовой, также есть отключения в ряде областей – Минэнерго

В результате ряда технологических нарушений 17 июня произошла аварийная ситуация на подстанции оператора система передачи в Одесской области, как следствие, без света одновременно временно остались 230 тысяч потребителей.

Об этом заявили в Минэнерго.

"В ночь на понедельник 19 июня на подстанции снова произошла аварийная ситуация. Отключений потребителей не было.

Сейчас продолжается изучение причин аварии. Напомним, что из-за технарушений, вызванных предыдущими обстрелами, а также ненадежности работы сетей, требующих масштабного ремонта, потребители Одесской области оставались без света даже тогда, когда генерация электроэнергии полностью покрывала потребности потребителей", - заявили в министерстве.

Также из-за аварийной ситуации в сетях на территории Украины произошло разъединение межгосударственной линии электропередачи с Молдовой.

Кроме того, временно обесточивались линии оператора системы передачи электроэнергии в Винницкой области, в результате чего было применено ограничение для ВИЭ в западных областях.

Также из-за технологических нарушений обесточивались высоковольтные линии электропередачи в Киевской, Харьковской, Донецкой областях, добавили в министерстве.

При этом электроэнергии, которую выработали украинские электростанции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет.

Относительно последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС - продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, которое возникло из-за подрыва дамбы. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения для потребителей.

"Всего в Херсоне остаются без света из-за подтопления более 14 тысяч потребителей, в деоккупированной части Херсонской области обесточен 1 населенный пункт, в Николаевской области 3 населенных пункта.

По результатам изучения фото и видеоматериалов с БПЛА специалистами Укргидроэнерго определено, что уровень воды в Каховском водохранилище может быть ниже 7 метров", - добавили в Минэнерго.

При этом продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. В результате плотных обстрелов без света остались более 24 тысяч потребителей в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Донецкой областях.

Зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры в Донецкой и Херсонской областях. Из-за предыдущих обстрелов остается без света часть потребителей в Черниговской области.

Энергетики работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.

Из-за технологических нарушений обесточивались потребители в Киевской и Кировоградской областях. В Днепропетровской области без света оставались более 10 тысяч потребителей, сейчас все запитаны.

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 2 536 МВт*ч. Экспорт отсутствует.

Экономическая правда