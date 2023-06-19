Израиль дал разрешение на разработку газового месторождения у побережья Газы

Израиль принял решение о разработке газового месторождения Gaza Marine у побережья сектора Газа.

Об этом сообщил Офис премьер-министра Израиля.

"В рамках существующих усилий между Израилем, Египтом и Палестинской администрацией (ПА), с акцентом на палестинском экономическом развитии и поддержании стабильности безопасности в регионе, было принято решение о разработке газового месторождения Gaza Marine у побережья сектора Газа.

Реализация проекта зависит от координации между службами безопасности и прямого диалога с Египтом по согласованию с ПА, а также завершения межведомственной штабной работы под руководством Совета нацбезопасности с целью соблюдения безопасности и дипломатических интересов Израиля в этом вопросе", - говорится в заявлении.

Как пишет Globes, месторождение, расположенное в 36 километрах от побережья сектора Газа, было открыто в сентябре 2000 года и, по оценкам, содержит 30 млрд кубометров.

"Его статус непонятен, и Израиль никогда официально не отказывался от него, но в том же году тогдашний премьер-министр Эхуд Барак предоставил главе Палестинской автономии Ясиру Арафату право бурить в нем скважины и получать выгоду с доходов. Если палестинцы хотят получать выгоду с доходов от месторождения сейчас, им нужно соглашение, которое бы урегулировало его статус.

В феврале 2021 года этот вопрос вернулся на повестку дня, когда Египет и палестинцы подписали меморандум о взаимопонимании по разработке водохранилища. Согласно договору, египетский газовый холдинг и Палестинская автономия будут сотрудничать над разработкой месторождения и транспортировкой газа в сектор Газа и на заводы в Египте", - пишет издание.

В прошлом году этот вопрос снова получил огласку, когда правительство Беннета-Лапида получило запрос на разработку месторождения, но в июле прошлого года тогдашний министр национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Карине Эльхаррар решила передать вопрос следующему правительству. Тогда сообщалось, что Израиль, Палестинская автономия и Египет работают над разработкой водохранилища при посредничестве США и ЕС.

В октябре прошлого года министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что рамочное соглашение уже заключено со всеми сторонами, включая Израиль, и что он ожидает прогресса в ближайшее время.

"Однако с тех пор в Израиле сменилось правительство, прошло уже восемь месяцев, а соглашения до сих пор нет. Если этот шаг в конце концов произойдет, его значение для палестинцев очевидно: потенциальный доход в десятки миллиардов долларов и огромный толчок для палестинской энергетической отрасли.

Однако возникает вопрос, что получит Израиль взамен", - добавляет Globes.

Экономическая правда