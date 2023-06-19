Вкладчики обанкротившихся банков смогут вернуть средства через "Дію" – Федоров

Минцифры и Фонд гарантирования вкладов физлиц подписали меморандум и работают над новой услугой в "Дії", благодаря которой вкладчики обанкротившихся банков смогут в несколько кликов вернуть средства.

Об этом заявил в Telegram вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Просто в приложении можно будет подать заявление о возмещении денег, проверить сумму выплаты, выбрать имеющийся или открыть новый счет в банках-агентах Фонда. Далее на этот счет поступят средства.

Сегодня надо возместить около 3,2 млрд грн, а это - 1,4 млн счетов украинцев. Услуга в Дії поможет сотням тысяч людей вернуть свои деньги без походов в банки", - пояснил министр.

Как пояснили в Минцифры, с новой услугой вкладчики смогут:

подать заявление о возмещении средств в Дії;

проверить, какую сумму ему должны выплатить;

выбрать имеющийся или открыть новый счет еПоддержка в одном из банков-агентов Фонда для зачисления средств.

В Минцифры советуют следить за обновлениями, чтобы не пропустить запуск услуги.

Экономическая правда