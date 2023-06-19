В Париже стартует заседание FATF, где Россию могут внести в "черный список"

В понедельник, 19 июня, в Париже стартует пленарное заседание международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), во время которого вероятно будет рассмотрен вопрос о внесении России в "черный список" организации.

Информация о заседании обнародована на сайте FATF.

О том, что данный вопрос может быть вынесен на рассмотрение заседания ранее сообщал ряд источников, в том числе официальных.

Так, Министерство финансов Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины призвали FATF внести во время пленарного заседания в Париже 19-23 июня Российскую Федерацию в "черный список" как юрисдикцию с высоким уровнем риска.

Кроме того, согласно сообщениям Bloomberg, европейские чиновники подтвердили агентству, что вопрос о включении России в "черный" или "серый" список будет рассматриваться на заседании FATF, которое состоится 19-23 июня.

Со ссылкой на собственные источники, Bloomberg также писал, что в последние недели Москва обратилась к более чем шести странам, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Мексику, Малайзию и Объединенные Арабские Эмираты, предупреждая их о негативных последствиях для торговых связей в результате внесения РФ в "черный" или "серый" список.

Кремль предупредил о том, что новые ограничения FATF повредят торговым отношениям с Россией, а также инвестициям и сотрудничеству в оборонных и энергетических проектах.

Ряду других стран Москва направила более общие просьбы, призвав противостоять попыткам Украины и других стран добавить ее в "серый" или "черный" списки FATF.

Напоминаем:

Включение России в "черный" список поставит ее рядом с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой. Это обяжет государства-члены FATF, а также банки, инвестиционные компании и компании по обработке платежей проводить усиленную комплексную проверку финансовых операций, а в наиболее серьезных случаях принимать меры для защиты международной финансовой системы.

В "сером" списке FATF находятся 23 страны, включая Турцию, Южную Африку, ОАЭ и Иорданию. Включение в этот перечень предусматривает более строгие требования к финансовому мониторингу и приводит к "большому и статистически значимому сокращению притока капитала", свидетельствует доклад Международного валютного фонда (МВФ) за 2021 год.

Украина призвала FATF внести РФ именно в "черный список".

В феврале FATF уже приостановила членство России.

В то же время Украина отмечает, что с тех пор Россия совершила ряд новых нарушений, в том числе террористические акты (подрыв Каховской дамбы), финансирование распространения ядерного оружия (Россия утвердила передачу ядерного оружия Беларуси), торговля оружием с юрисдикциями, на которые распространяются санкции ООН, в частности, с Ираном.