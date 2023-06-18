Британия профинансирует укрепление кибербезопасности в Украине

Великобритания выделит около 16 млн фунтов стерлингов (20,5 млн долларов) на помощь Украине в сфере киберзащиты.

Об этом пишет Reuters.

Согласно заявлению британского правительства, на помощь Украине в сфере киберзащиты планируется выделить 16 млн фунтов стерлингов, с возможностью получения еще 9 миллионов фунтов стерлингов от международных союзников.

"Лондон заявил, что этот пакет помощи - в дополнение к 6,35 млн фунтов, объявленных в прошлом году - поможет Украине лучше защитить свою критически важную национальную инфраструктуру от разрушительных российских атак, поскольку Киев ведет контрнаступление, чтобы вытеснить российские войска с оккупированных ими территорий на юге и востоке Украины", - говорится в сообщении.

Премьер Британии Риши Сунак отметил, ужасные нападения России на Украину не ограничиваются варварским вторжением на сушу, но также включают попытки атаковать киберинфраструктуру, которая предоставляет жизненно важные услуги, от банковских услуг до энергоснабжения.

Он добавил, что финансирование имеет решающее значение для прекращения кибератак, укрепления защиты Украины и повышения способности к выявлению и обезвреживанию вредоносного программного обеспечения.

На следующей неделе на конференции Сунак также обратится к предпринимателям и бизнесу с призывом увеличить инвестиции в Украину, чтобы помочь ей восстановить экономику после российского вторжения.

Напомним:

Власти Соединенных Штатов работают с Конгрессом для предоставления Украине дополнительных 37 миллионов долларов помощи для укрепления кибербезопасности.

Экономическая правда.