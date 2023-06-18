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В Одессе ограничили работу ночных клубов: детали

Воскресенье, 18 июня 2023, 16:57 - Игорь Пилипив

На территории города Одессы ограничили работу ночных клубов и других развлекательных заведений период от 22:00 до 09:00. 

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета. 

Соответствующее решение 14 июня совместно приняли председатель Одесской ОГА и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Одесса".

Такое решение объяснили высоко угрозу для жизни и здоровья людей, вызванную вооруженной агрессией РФ и обеспечением общественной безопасности и порядка, сохранения жизни гражданских лиц.

Так, в период с 22.00 до 09.00 на территории города Одессы:

  • ограничена хозяйственная деятельность предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности, в сферах обслуживания и развлечений, в том числе, но не исключительно, развлекательных комплексов, клубов, центров, других субъектов предоставления развлекательных услуг населению, путем запрета;
  • запрещено использование световых и/или подобных световых средств, ухудшающих демаскировочные признаки территории; 
  • запрещено использование звукового оборудования, аппаратуры, акустических систем и/или других музыкальных средств;
  • запрещено обслуживание населения вне и/или в помещениях и на соответствующих территориях; 
  • запрещено пребывание, передвижение, вход/выход граждан, иностранцев и/или лиц без гражданства.

Экономическая правда.

Одесса бизнес
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