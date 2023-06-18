В Одессе ограничили работу ночных клубов: детали

На территории города Одессы ограничили работу ночных клубов и других развлекательных заведений период от 22:00 до 09:00.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Соответствующее решение 14 июня совместно приняли председатель Одесской ОГА и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Одесса".

Такое решение объяснили высоко угрозу для жизни и здоровья людей, вызванную вооруженной агрессией РФ и обеспечением общественной безопасности и порядка, сохранения жизни гражданских лиц.

Так, в период с 22.00 до 09.00 на территории города Одессы:

ограничена хозяйственная деятельность предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности, в сферах обслуживания и развлечений, в том числе, но не исключительно, развлекательных комплексов, клубов, центров, других субъектов предоставления развлекательных услуг населению, путем запрета;

запрещено использование световых и/или подобных световых средств, ухудшающих демаскировочные признаки территории;

запрещено использование звукового оборудования, аппаратуры, акустических систем и/или других музыкальных средств;

запрещено обслуживание населения вне и/или в помещениях и на соответствующих территориях;

запрещено пребывание, передвижение, вход/выход граждан, иностранцев и/или лиц без гражданства.

Экономическая правда.