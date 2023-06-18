США хочет разрушить монополию Китая в производстве аккумуляторов для электромобилей

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Министр транспорта США Пит Буттигиг заявил о необходимости сократить преимущество Китая в аккумуляторах, которые используются в электромобилях.

Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, мощности по переработке многих ключевых материалов для компонентов аккумуляторов электромобилей очень сосредоточены в Китае.

"Мы должны иметь экономически разумный, экологически разумный и геополитически стабильный подход к тому, как мы собираемся получить эти жизненно важные элементы в нашей экономике", - подчеркивает Буттигиг.

По данным Bloomberg NEF, на китайские компании приходится большая часть рынка аккумуляторов для электромобилей и они удовлетворяют до 90% спроса на некоторые материалы для их изготовления.

Кроме того, этот эффект масштаба сделал почти невозможным для американских и европейских автопроизводителей сравниться с эффективностью своих китайских конкурентов.

Добавляется, что Ford Motor и Contemporary Amperex Technology планируют построить аккумуляторный завод в Мичигане.

Экономическая правда.