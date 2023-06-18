Майкл Джордан продает за 3 миллиарда долларов контрольный пакет акций клуба НБА

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Легенда баскетбола Майкл Джордан продаст свой контрольный пакет акций команды НБА "Шарлотт Хорнетс" инвесторам Гейбу Плоткину и Рику Шналлу за 3 млрд долларов.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что Джордан согласился продать за 3 млрд долларов контрольный пакет акций команды NBA "Шарлотт Хорнетс" инвесторам Гейбу Плоткину и Рику Шналлу, но при этом сохраняет миноритарную долю в команде.

"Джордан приобрел мажоритарную долю в "Хорнетс" в 2010 году за 275 млн долларов. Если сделка будет одобрена, это будет означать, что Джордан примерно в 10 раз превысил свои первоначальные инвестиции", - говорится в сообщении.

Под руководством Джордана "Шершни" лишь дважды попадая в плей-офф.

Продажа включает другие активы группы Hornets Sports & Entertainment, в том числе команду G League, Greensboro Swarm, киберспортивную команду Hornets Venom GT, а также управление и эксплуатацию Spectrum Center, где играют "Шершни".

Транзакция по "Хорнетс" должна быть одобрена Советом управляющих НБА.

В 2019 году Плоткин приобрел миноритарную долю в "Хорнетс". Шналл является сопрезидентом частной инвестиционной компании Clayton, Dubilier & Rice, где он проработал 27 лет. Он является миноритарным владельцем команды НБА "Атланта Хокс" и заместителем председателя Совета управляющих НБА с 2015 года.

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Экономическая правда.