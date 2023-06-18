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Прощай Patreon: украинская платформа донатов Donatello запускает бета-версию подписок

Воскресенье, 18 июня 2023, 10:00 - Игорь Пилипив

Украинская платформа донатов Donatello, которая работает по принципу маркетплейса, запустила бета-версию подписок, по аналогии американского сервиса Patreon. 

Об этом сообщает пресс-служба Donatello в Twitter.

Сейчас функция подписок работает в бета-версии, а размер комиссии составляет всего 2%. 

"Вы просили - мы сделали. Подписки на Донателло! Строго не судите, это еще бета-версия, впереди много работы. Собираем отзывы, улучшаем опыт пользователей, добавляем новые фичи", - отмечают в компании. 

Ранее в отношении платформы Patreon в украинских соцсетях и медиа звучала критика из-за непонятных решений компании о блокировке аккаунтов украинских активистов. 

Так, в день полномасштабного вторжения Patreon заблокировал аккаунт одного из крупнейших украинских благотворительных фондов "Вернись живым" с запланированными донатами на общую сумму 250 тыс долларов. 

Также украинский блогер Сергей Стерненко в конце марта 2023 года сообщил, что его аккаунт на Patreon тоже удалили из-за нарушения правил платформы, а именно "финансирования милитаристских целей". 

Однако на Patreon до сих пор продолжают собирать донаты пророссийские аккаунты, среди которых Семен Пегов (WarGonzo), который открыто собирает средства для армии РФ.    

 Экономическая правда.

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