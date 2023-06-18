Прощай Patreon: украинская платформа донатов Donatello запускает бета-версию подписок

Украинская платформа донатов Donatello, которая работает по принципу маркетплейса, запустила бета-версию подписок, по аналогии американского сервиса Patreon.

Об этом сообщает пресс-служба Donatello в Twitter.

Сейчас функция подписок работает в бета-версии, а размер комиссии составляет всего 2%.

"Вы просили - мы сделали. Подписки на Донателло! Строго не судите, это еще бета-версия, впереди много работы. Собираем отзывы, улучшаем опыт пользователей, добавляем новые фичи", - отмечают в компании.

Ви просили – ми зробили. Підписки на Донателло! Строго не судіть, це ще бета-версія, попереду багато роботи. Збираємо відгуки, покращуємо досвід користувачів, додаємо нові фічі. #донати #підписка #регулярнідонати



Гарний приклад сторінки:https://t.co/UvV0jXBWFf pic.twitter.com/Z2j0Uf9aMk — Donatello (@donatello_to) June 17, 2023

Ранее в отношении платформы Patreon в украинских соцсетях и медиа звучала критика из-за непонятных решений компании о блокировке аккаунтов украинских активистов.

Так, в день полномасштабного вторжения Patreon заблокировал аккаунт одного из крупнейших украинских благотворительных фондов "Вернись живым" с запланированными донатами на общую сумму 250 тыс долларов.

Также украинский блогер Сергей Стерненко в конце марта 2023 года сообщил, что его аккаунт на Patreon тоже удалили из-за нарушения правил платформы, а именно "финансирования милитаристских целей".

Однако на Patreon до сих пор продолжают собирать донаты пророссийские аккаунты, среди которых Семен Пегов (WarGonzo), который открыто собирает средства для армии РФ.

Экономическая правда.