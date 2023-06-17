"Оператор ГТС" ищет рекрутинговую компанию для отбора кандидатов в набсовет

"Оператор газотранспортной системы Украины" ("ОГТСУ") 15 июня объявил тендер в системе Prozorro на закупку услуг компании по поиску кандидатов в независимые члены наблюдательного совета "ОГТСУ".

Об этом говорится в дайджесте SOE Weekly для ЭП.

Конечный срок подачи предложений - 29 июня, а сами торги запланированы на 30 июня.

"Тендер в системе Prozorro проходит в два раунда. В первом раунде подаются предложения в соответствии с условиями объявления о закупке и отбираются фирмы-кандидаты для второго раунда. Во втором раунде отобранные фирмы подают тендерные предложения по цене. Победитель определяется на основе самого низкого ценового предложения", - объясняют аналитики.

Согласно объявлению о закупке "ОГТСУ", ожидаемая стоимость услуг по подбору персонала составляет 2 млн грн без НДС.

Это означает, что торги во втором раунде начинаются с 2 млн грн, и в ходе торгов цена может снизиться, добавляют эксперты.

Конечный срок для поиска кандидатов в наблюдательный совет - 31 января 2024 года.

Согласно действующей программе МВФ, новый набсовет "ОГТСУ" должен быть назначен до конца октября 2023 года.

"Дедлайн 31 января 2024 года пока не мешает рекрутерам найти кандидатов в наблюдательный совет раньше", - добавили в SOE Weekly.

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Экономическая правда