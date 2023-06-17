Федерация немецкой промышленности предполагает стагнацию экономики

Федерация немецкой промышленности (BDІ) предполагает, что в этом году экономика Германии не будет расти.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным BDI, немецкая экономика в 2023 году может удержаться на месте.

По словам президента BDI Зигфрида Руссвурма, федерация снизила свой прогноз роста для Германии до 0%.

"Ожидается, что мировая экономика вырастет на 2,7% - это свидетельствует о том, что мы отстаем", - добавил Руссвурм.

Напомним:

Экономика Германии сократилась в первом квартале года еще на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, когда ВВП страны упал на 0,5%.