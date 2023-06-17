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Федерация немецкой промышленности предполагает стагнацию экономики

Суббота, 17 июня 2023, 12:35 - Игорь Пилипив

Федерация немецкой промышленности (BDІ) предполагает, что в этом году экономика Германии не будет расти. 

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным BDI, немецкая экономика в 2023 году может удержаться на месте. 

По словам президента BDI Зигфрида Руссвурма, федерация снизила свой прогноз роста для Германии до 0%. 

"Ожидается, что мировая экономика вырастет на 2,7% - это свидетельствует о том, что мы отстаем", - добавил Руссвурм. 

Напомним:

Экономика Германии сократилась в первом квартале года еще на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, когда ВВП страны упал на 0,5%.

Германия экономика промышленность
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Экономическая правда
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