Министерство энергетики США получило уведомление о выкупе после массированной кибератаки

Министерство энергетики США получило требования выкупа от связанной с РФ группы хакеров Cl0p, которые недавно совершили массированную атаку из-за уязвимости в широко используемом программном обеспечении для передачи файлов.

Об этом пишет Reuters.

Ассоциированные университеты Оук Ридж, подрядчик министерства и экспериментальный завод по изоляции отходов (Waste Isolation Pilot Plant), который занимается утилизацией радиоактивных ядерных отходов оборонного назначения, пострадали от атаки связанной с Россией группы хакеров-вымогателей Cl0p.

"Данные на этих двух объектах были "скомпрометированы" после того, как хакеры проникли в их системы из-за уязвимости в программе для передачи файлов MOVEit Transfer. Это программное обеспечение широко используется организациями по всему миру для обмена конфиденциальными данными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что требования о выкупе поступили по электронной почте в адрес каждого объекта. Однако в министерстве не раскрывают сумму, которую требуют хакеры.

Министерство обороны США, которое управляет объектами ядерного оружия и ядерных отходов, связанными с военными, сообщило Конгрессу об этом нарушении и участвует в расследовании вместе с правоохранительными органами и CISA.

На сайте Cl0p указано, что у группы нет никаких правительственных данных и если они случайно получили такие данные во время массовой кражи, то готовы "вежливо все удалить".

По мнению аналитиков, такое заявление организации связано с попыткой защитить себя от мести со стороны Вашингтона и других правительств.

Экономическая правда.