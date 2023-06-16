Российский "Сбербанк" продал "дочку" в Австрии и вышел с европейского рынка

Подсанкционный российский "Сбербанк" объявил о закрытии сделки по продаже дочерней компании в Австрии Sber Vermоgensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) австрийской компании, которую контролирует Штефан Зочлинг.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу банка.

"Продажа нашей европейской дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки. Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 млн лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах",- заявил первый заместитель председателя банка Александра Ведяхина.

Ранее газета Der Standard со ссылкой на источники сообщала, что актив могут выкупить бывшие менеджеры банковской группы, в частности, бывший гендиректор Герхард Ранда и экс-председатель наблюдательного совета банковской группы Зигфрид Вольф. Активы оценивались в 200-300 млн евро.

Таким образом, эта сделка стала завершением выхода "Сбербанка" с европейского банковского рынка, об уходе с которого группа сообщала еще в начале марта 2022 года на фоне санкций, введенных после российского вторжения в Украину.

Тогда же банк сообщал о проблемах поставки ликвидности в европейские дочерние структуры, в которых наблюдался высокий отток депозитов.

Экономическая правда