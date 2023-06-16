Украинский "Старлинк" отсудил у компании Маска средства на адвокатов, потраченные во время судов за бренд

Украинская компания "Старлинк", которая ранее выиграла в первой инстанции суд по иску компании Илона Маска SpaceX относительно прав на бренд Starlink, победила еще раз - в Хозяйственном суде г. Киева, где требовала компенсации своих расходов на юристов.

Это следует из решения суда от 8 июня 2023 года, обнародованного в Едином реестре судебных решений.

Суд удовлетворил иск украинской компании и распорядился взыскать со SpaceX 480 000 грн расходов на профессиональную юридическую помощь и 60 000 грн расходов, связанных с проведением экспертизы.

Компания Илона Маска предлагала уменьшить размер заявленных расходов на профессиональную юридическую помощь до 44 000 грн. В частности, представители SpaceX заявили, что размер заявленных расходов необоснованный.

В свою очередь, ООО "Старлинк" предоставило суду акты выполненных работ, копии счетов и платежных поручений.

Напоминаем:

В 2022 году стало известно, что компания SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) американского бизнесмена Илона Маска через суд требует от украинского ООО "Старлинк" изменить название.

В октябре Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску компании Маска к украинскому предприятию и к ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" (Укрпатент).

Основатель "Старлинк" Сергей Дулицкий рассказывал журналистам, что юристы Маска связывались с ним примерно за год до того и требовали отдать торговую марку в пользу американского Starlink. Требования обосновывали тем, что Starlink является всемирно известным брендом.

В то же время компания Дулицкого предоставляет IT-услуги под брендом StarLink уже более 14 лет. Сама ООО "Старлинк" зарегистрирована в реестре еще в 2009 году.

А дочерняя компания именно американской Starlink - ООО "Старлинк Юкрейн" - появилась в апреле 2022 года.

В течение 2021-2022 годов SpaceX зарегистрировала Украине бренд SpaceX Starlink и торговую марку SpaceX by Starlink.