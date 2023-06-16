Все разделы
Укр / Рус

В Украине растет спрос на авто из Китая – ассоциация

Пятница, 16 июня 2023, 15:45 - Алексей Павлыш

В мае в Украине свою первую регистрацию прошли 864 легковых авто, изготовленных в КНР: это на 11% больше, чем в апреле.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Из этого количества новых - 603 ед. (+18% к апрелю), подержанных - 261 ед. (-3%).

"Как среди новых так и подержанных авто ввезенных из Китая доминировали электромобили, доли которых в регистрациях составляли 43% и 97% соответственно", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, в пятерку самых популярных новых авто, изготовленных в Китае, в мае вошли: Volkswagen ID.4, DongFeng / Honda M-NV и Cherry Tiggo 4.

В лидерах среди импортируемых подержанных авто - Volkswagen ID.4, DongFeng / Honda M-NV и Volkswagen ID.6.

Всего с начала года в Украине было реализовано более 4 тыс легковых авто (новых и б/у), изготовленных в КНР, добавили в ассоциации.

Экономическая правда

Украина авто Китай
Материалы по теме
Украина и Северная Македония договорились о "транспортном безвизе" 15 июня 2023, 19:15
В Украине откроют еще одну точку для импорта газа 15 июня 2023, 17:52
Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на ЗАЭС 15 июня 2023, 12:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте