Через два месяца для оформления субсидии достаточно будет подать только заявление - Минсоцполитики

Минсоцполитики работает над максимальным упрощением процесса оформления субсидий, и обещает, что до конца лета для этого потребуется подать только заявление, без дополнительных документов.

Об этом в эфире телемарафона сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

"Через два месяца мы упростим (механизм получения субсидий, - ред.). Это будет один простой клик. Просто: подаю заявление, хочу получить субсидию, вот члены моего домохозяйства. А всю информацию об их доходах, их имуществе, расчеты тарифа, какие счета им выставляют по коммунальным услугам - мы как государство соберем и обработаем сами. И просто выдадим им результат", - отметила Жолнович.

А если человек будет не согласен с решением, он будет должен подать еще одно заявление - с просьбой уточнить информацию о доходах и тому подобное. При этом, причина отказа будет четко указана в ответе на заявление.

Лишь только в этом случае нужно будет собрать дополнительные документы и подать их одним из возможных способов - через ЦНАП, "Дію", личный Кабинет на сайте Пенсионного фонда или отправить по почте.

Напоминаем:

Минсоцполитики ожидает увеличения количества домохозяйств - получателей субсидии примерно на один миллион из-за роста тарифов на электроэнергию.

Ранее Кабинет Министров принял постановление, которое в рамках экспериментального проекта максимально упрощает процедуру обращения граждан за жилищной субсидией и обеспечивает быстрое принятие решения о ее предоставлении.

Кабмин утвердил повышение с 1 июня тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-час.