С 19 июня в Украине возвращаются довоенные правила наследования

19 июня 2023 года сроки принятия наследства в Украине возвращаются к довоенным нормам, то есть - дается шесть месяцев для того, чтобы принять или отказаться от наследства.

Это предусмотрено положениями постановления Кабмина № 469 от 9 мая 2023 года, которые вступают в силу через месяц со дня официального опубликования документа (состоялось 18 мая 2023 года в газете "Урядовий кур'єр").

Данным нормативным актом отменяется одно из положений другого постановления Кабмина от 28 февраля 2022 года № 164 "Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения". Так, после начала войны Кабмин установил, что течение срока для принятия наследства или отказа от его принятия останавливается на время действия военного положения, но не более чем на четыре месяца.

Таким образом, с 19 июня 2023 года все вопросы, связанные с наследством, нужно снова решать в течение шести месяцев, как было до войны, а не десяти месяцев.

Напоминаем:

Наследование - это переход прав и обязанностей от наследодателя к наследнику. Наследование может происходить по закону или по завещанию.

По завещанию унаследовать имущество можно, если наследодатель при жизни, находясь в здравом уме и доброй памяти, воспользовавшись услугами уполномоченного лица, составил завещание на тех лиц, кому бы он хотел передать принадлежащее ему имущество и права.

Если завещания нет, то наследники имеют право унаследовать права и обязанности по закону. В законодательстве определены пять очередей наследования по закону. И в случае, если наследников определенной очереди нет, право наследования переходит к наследникам следующей очереди.

К первой очереди относятся дети, муж или жена, родители. Каждый из этих наследников имеет право на равную долю в имуществе наследодателя, все делится поровну между указанными лицами. Вторая очередь - родные братья и сестры, бабушка и дед. Третья - дядя и тетя наследодателя.

Наследниками четвертой очереди являются лица, которые проживали вместе с наследодателем в течение последних пяти лет и совместно вели хозяйство. Чаще всего это касается людей, которые не успели оформить свои отношения юридически и жили в так называемом гражданском браке. Пятая очередь наследования по закону включает иждивенцев наследодателя, которые не были членами его семьи, а также других родственников до шестой степени родства.