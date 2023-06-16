Курс валют на 16 июня: доллар и евро на "черном рынке" снова выросли

В пятницу, 16 июня, наличная гривня укрепляется к доллару в банках, но слабеет на черном рынке, евро дорожает.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,18 – 37,56 грн против котировок в 36,8 – 37,2 в четверг.

В это же время "черный" курс евро составил 40,43 - 40,78 грн против курса 40,2 - 40,64 грн за евро в четверг.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,9 – 37,3 грн (курс на 15 июня – 36,95 – 37,4 грн);

Евро – 40,2 – 40,8 грн (курс на 15 июня – 40,0 – 40,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,7 – 37,5 грн;

Укрэксимбанк – 36,6 – 37,3 грн;

Райффайзен – 36,8 – 37,25 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Экономическая правда