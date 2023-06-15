Украина и Северная Македония договорились о "транспортном безвизе"

Между Украиной и Северной Македонией будет действовать "транспортный безвиз" - он предусматривает отмену разрешений на выполнение двусторонних и транзитных перевозок для транспортных средств стандарта Евро-3 и выше.

Соответствующее решение приняли во время заседания украинско-македонской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам пассажиров и грузов, которое состоялось в Скопье, сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Было также достигнуто соглашение об основных условиях безразрешительного проезда и внесения изменений в двустороннее соглашение", - говорится в сообщении.

"Расширяем список стран, с которыми либерализуем транспортные перевозки. Создание условий для эффективной работы наших перевозчиков - одна из ключевых задач министерства.

"Транспортный безвиз" уже действует с ЕС, в марте он был продлен до июня 2024 года. Мы не останавливаемся, продолжаются соответствующие переговоры с другими странами", - заявил заместитель министра Сергей Деркач.

Чтобы воспользоваться "транспортным безвизом", у перевозчиков должен быть сертификат производителя или уполномоченного учреждения для подтверждения класса экологичности не менее Евро-3, пояснили в министерстве.

Украина и Северная Македония договорились вдвое увеличить квоту разрешений для выполнения перевозок в третьи страны на нынешний и следующий год, а также согласовали порядок действия этих разрешений.

"Они могут быть использованы как в прямом, так и в обратном направлении. Такой вид разрешений действителен для транспортных средств любой категории экологичности", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда