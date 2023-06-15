УЗ впервые с начала полномасштабной войны повышает оклады железнодорожников

"Укрзализныця" с 1 июля 2023 года повысит на 10% тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников.

Об этом объявил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко на заседании президиума Совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей 13 июня, сообщает пресс-служба компании.

"Повышение заработной платы железнодорожников мы предусматривали в финплане общества на 2023 год. Сейчас финансовое состояние компании стабильное и прогнозируемое, поэтому готовы уже со следующего месяца повысить ставки и должностные оклады нашим работникам.

Также активно работаем над увеличением объемов грузоперевозок, ведь наша задача - выйти на безубыточный уровень. Это также позволит изыскивать возможности для дальнейшего повышения заработной платы и вернуть другие выплаты", - заявил Лященко.

Последний раз "Укрзализныця" повышала заработные платы железнодорожников до начала полномасштабного вторжения, в 2021 году.

Экономическая правда