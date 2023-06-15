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Полиция проводит обыски в сети АЗС "Motto" - источник

Четверг, 15 июня 2023, 16:33

15 июня полиция проводит несколько десятков обысков в разных регионах Украины, в частности в сети АЗС торговой марки "Motto".

Об этом сообщают источники УП в правоохранительных органах.

Дело касается подпольного производства ннефтепродуктов и сбыта через сети АЗС.

Обыски также проходят по местам проживания фигурантов, в автомобилях, которые принадлежат и которыми пользуются фигуранты, в офисах предприятий, по адресу производственных мощностей и автомобильной базы, а также в местах сбыта фальсифицированного топлива.

В частности следственные действия продолжаются на территории Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской областях и в г. Ровно.

Детали правоохранители обещают обнародовать позже.

Одна из АЗС, на которой проходит обыск
Одна из АЗС, на которой проходит обыск
ЭП
Подпольный НПЗ
Подпольный НПЗ
ЭП

АЗС
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Экономическая правда
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