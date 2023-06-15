Нефть отыгрывает на фоне повышения объемов переработки в Китае

Цены на нефть в четверг возобновились после падения в среду, поскольку данные показали скачок в переработке на крупнейшем мировом импортере сырой нефти в Китае, несмотря на то, что слабая экономическая ситуация помешала росту.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 39 центов, или 0,6%, до 73,59 долларов за баррель до 06:30 GMT.

Американская West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 39 центов, или на 0,6%, до 68,66 доллара за баррель.

Оба контрольных показателя упали на 1,5% в среду после того, как Федеральная резервная система США спрогнозировала необходимость дальнейшего повышения ставок в текущем году. Это вызвало опасение, что высокие процентные ставки замедлят экономику и снизят спрос на нефть.

Что повлияло на цены

Согласно данным в четверг, объемы переработки нефтеперерабатывающего завода в Китае в мае выросли на 15,4% по сравнению с годом ранее, став вторым самым высоким показателем за всю историю.

Более высокая пропускная способность произошла благодаря тому, что нефтепереработчики вернули блоки после планового технического обслуживания, а независимые нефтепереработчики перерабатывали дешевый импорт.

Но слабые экономические прогнозы помешали росту цен в четверг, поскольку промышленное производство Китая и рост розничных продаж в мае не соответствуют прогнозам.

Промышленное производство в Китае в мае выросло на 3,5% по сравнению с апрельским ростом на 5,6%. Розничные продажи в стране, ключевой показатель потребительского доверия, выросли на 12,7%, нарушив прогнозы роста на 13,6% и замедлившись с 18,4% в апреле.

Дополнительно к волнению рынка относительно слабого спроса на топливо Европейский центральный банк почти наверняка повысит ставки до самого высокого за 22 года уровня.

Экономическая правда