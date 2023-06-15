Курс валют на 15 июня: наличный евро дорожает на "черном рынке" и в банках

В четверг, 15 июня, наличная гривня слабеет против евро на "черном рынке", но укрепляется к доллару.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:20 курс доллара против гривни на "черном рынке" составил 37,07 – 37,23 грн против котировок в 37,04 – 37,25 в среду.

В это же время "черный" курс евро составил 40,4 - 40,68 грн против курса 40,36 - 40,61 грн за евро в среду.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,95 - 37,4 грн (курс на 14 июня – 36,9 – 37,33 грн);

Евро – 40,0– 40,6 грн (курс на 14 июня – 39,9 – 40,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,6 – 37,4 грн;

Укрэксимбанк – 36,6 – 37,3 грн;

Райффайзен – 36,9 – 37,35 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Экономическая правда