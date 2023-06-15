Курс валют на 15 июня: наличный евро дорожает на "черном рынке" и в банках
Четверг, 15 июня 2023, 09:23 -
В четверг, 15 июня, наличная гривня слабеет против евро на "черном рынке", но укрепляется к доллару.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:20 курс доллара против гривни на "черном рынке" составил 37,07 – 37,23 грн против котировок в 37,04 – 37,25 в среду.
В это же время "черный" курс евро составил 40,4 - 40,68 грн против курса 40,36 - 40,61 грн за евро в среду.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,95 - 37,4 грн (курс на 14 июня – 36,9 – 37,33 грн);
- Евро – 40,0– 40,6 грн (курс на 14 июня – 39,9 – 40,5 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;
- Ощадбанк – 36,6 – 37,4 грн;
- Укрэксимбанк – 36,6 – 37,3 грн;
- Райффайзен – 36,9 – 37,35 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
Экономическая правда