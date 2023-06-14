Фонд госимущества продал дворец на Львовщине за 20 миллионов

фото: фгиу

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе за 20 млн грн дворец Жевуских-Лянцкоронских на Львовщине, который ранее использовался как санаторий "Роздол".

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Facebook.

В аукционе приняли участие 5 участников, в результате торгов финальная стоимость выросла в 3 раза, говорят в Фонде.

Теперь победитель имеет 20 рабочих дней на оплату стоимости лота - кроме победной ставки, он должен уплатить НДС - 4 млн гривен.

"Здания санатория находились в упадке и почти 20 лет не использовались. Главный корпус санатория - памятник культуры местного значения, который требует значительных инвестиций в восстановление.

Победитель аукциона должен подписать договор об охране культурного наследия и сохранить его исторический облик", - говорится в сообщении.

фото: фгиу

По данным ProZorro.Продажи, победителем аукциона стала компания "Укрпромресурс-2008".

По данным YouControl, эта компания зарегистрирована на Житомирщине. Ее руководителем и владельцем является Сергей Швыренко. Уставный капитал предприятия - 1 тысяча грн, среди основных видов деятельности - обращение с отходами, лесопильное и строгальное производство, производство паркета.

Экономическая правда