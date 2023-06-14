Следователи ФРГ и Швеции планируют завершить расследование по "Северным потокам" осенью - СМИ

Шведская прокуратура, которая ведет расследование взрывов на "Северных потоках" совместно с немецкими следователями, надеется завершить его осенью 2023 года.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Шведское радио.

Матс Люнгквист, прокурор, который ведет шведское расследование, сообщил, что встречался с немецким прокурором и что они работают вместе, но отказался предоставить дальнейшие подробности.

"Я надеюсь, что мы, по крайней мере этой осенью, сможем принять решение относительно обвинительных заключений", - сказал Люнгквист шведской общественной телекомпании SR. "Я думаю, на самом деле со временем это будет выявлено (кто стоит за взрывами)".

Как пишет Reuters, в апреле Люнгквист сказал агентству, что основной сценарий заключался в том, что за нападением стоит государство или поддерживаемая государством группа.

"Я думаю, что эта гипотеза была усилена в ходе расследования", - сказал он теперь, в комментарии SR.

При этом Германия ранее заявляла, что ее следователи в январе совершили рейд на судно, которое, возможно, использовалось для транспортировки взрывчатки. Немецкие СМИ сообщали, что лодка могла быть использована небольшой украинской или проукраинской группой.

Напоминаем:

Взрывы на трассах газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Все причастные к расследованию страны считают, что взрывы были преднамеренными, и ведут расследование, чтобы установить ответственных.

В марте 2023 года президент Зеленский опроверг якобы причастность Украины к диверсии на Северных потоках. В начале июня он еще раз заявил, что Киев к этим взрывам непричастен.

Совет нацбезопасности США также не подтвердил "проукраинский след".

А в конце апреля вооруженные силы Дании заявили о наличии доказательств, что российское военное спецсудно находилось возле газопровода Северный поток за четыре дня до взрыва.