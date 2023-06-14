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Канада открыла рынок для украинского молока и молочных продуктов

Среда, 14 июня 2023, 16:23 - Анастасия Жарикова

Украинские производители молока и молочных продуктов теперь могут экспортировать продукцию в Канаду.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"Благодаря совместной работе Госпродпотребслужбы и МИД открыт новый рынок для сбыта продуктов украинского производства, а именно молока и молочных продуктов в Канаду", - говорится в сообщении.

С формой сертификата для экспорта указанного товара можно ознакомиться на официальном сайте Госпродпотребслужбы по ссылке.

На данный моментукраинские производители молока и молокопродуктов могут экспортироваться на рынки 31 страны, а именно - Европейского Союза, Евразийского Союза, Азербайджана, Алжира, Аргентины, Боснии и Герцоговины, Великобритании, Доминиканской Республики, Израиля, Ирака, Иордании, Канады Марокко, Молдова, ЮАР, Турции, Черногории, Японии и т.д.

Экономическая правда

Госпродпотребслужба производство продукты экспорт Канада
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