РФ возобновила экспорт нефти в Северную Корею после двухлетнего перерыва – ООН

Россия возобновила экспорт нефти в Северную Корею, поскольку страны углубляют связи на фоне предупреждений США о том, что Пхеньян планирует поставлять больше оружия в Москву.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные, опубликованные ООН на этой неделе.

По данным ООН, Россия поставила 67 300 баррелей нефтепродуктов в Северную Корею в период с декабря 2022 года по апрель 2023 года, что является первыми поставками, зафиксированными с сентября 2020 года.

В заявлении по случаю дня России в понедельник северокорейский диктатор Ким Чен Ын призвал к "более тесному стратегическому сотрудничеству" между двумя странами. В ответ представитель Государственного департамента США выразил обеспокоенность тем, что Северная Корея "планирует поставить больше военной техники в Россию".

Экономическая правда