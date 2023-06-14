Правительство отменило обязательное экспертное исследование при перерегистрации авто – МВД

Кабмин одобрил постановление, отменяющее обязательное экспертное исследование при перерегистрации авто, однако оно еще не вступило в силу.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Принятое правительством постановление определяет, что при перерегистрации транспортного средства проведение экспертного исследования не является обязательным, за исключением ввоза подержанных автомобилей из-за границы впервые.

Как добавили в МВД, документ вступит в силу с момента его опубликования, пока этого не произошло.

"Процедура купли-продажи транспортного средства становится еще более удобной: необходимо будет получить талон е-записи на получение услуг в сервисном центре МВД на конкретно определенную дату и время (онлайн или через терминал) и получить услугу у администратора, предоставив полный пакет необходимых документов для получения такой услуги", – добавили в ведомстве.

Благодаря отмене обязательного исследования перерегистрация продлится около 25 мин.

Экспертное исследование транспортного средства и регистрационных документов в него можно будет провести по желанию продавца или покупателя. Полученный вывод Экспертной службы МВД или другого государственного специализированного учреждения действует 10 дней.

Заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый подчеркнул, что в большинстве своем нет практической необходимости проводить экспертное исследование автомобиля.

В прошлом году при проведении экспертного исследования во время перерегистрации транспортных средств было обнаружено 1202 транспортных средств с поддельными или измененными идентификационными номерами двигателя, шасси автомобиля. В первой половине 2023 года – 381 нарушение.

Большинство таких нарушений было обнаружено при исследовании подержанных транспортных средств, ввезенных из-за границы впервые. Поэтому для них обязательность экспертного исследования сохраняется.

"В общей сложности за год проводится около 1,5 млн экспертных исследований транспортных средств и документов об их регистрации. То есть в процентном соотношении эксперты выявляли 0,08% нарушений из общего количества исследований", — пояснил Драпятый.

Читайте также: "Начальник должен быть в курсе". Как устроены коррупционные схемы в сервисных центрах МВД

Экономическая правда