Украинский стартап по поиску жилья в США привлек 5,5 млн долларов инвестиций
Propertymate - украинский стартап, который помогает и упрощает поиск и покупку нового жилья в США, привлек 5,5 млн долл. инвестиций.
Об этом ЭП сообщили основатели стартапа.
"Данные инвестиции дают команде возможность выйти на новые рынки и принести еще больше ценности покупателям и застройщикам, а также делать больше для победы и восстановления Украины", - отметили в компании.
Теперь в планах компании выйти на новые рынки недвижимости.
Ранее компания смогла выйти на рынки Остина, Техаса, Далласа, Гюстона, Орландо, Джексонвиля, Тампа, Сан-Антонио, Майами - Форт Лодердейла, Роли-Дарема и Окала-Хейнсвиля.
Следующими станут еще восемь рынков, среди которых называются Атланта, Шарлотт, Чарльстон, Денвер и Феникс.
Кроме того, теперь компания рассматривает возможность выхода также и на рынок Украины.
"Мы рады, что несмотря на кризис на рынке недвижимости которую вызвал COVID и войну в Украине нам удалось сохранить нашу команду, что для нас является одним из приоритетов, и теперь есть надежда, что мы продолжим ее расширять, как в Украине, так и в США", - отметила соучредитель стартапа София Вишневская.
Сообщается также, что получив финансирование, стартап сменил название на NewHomesMate (продукт и бизнес-модель останутся при этом неизменными).
Главная штаб-квартира стартапа расположена в Остине с командой из 91 человека.
Инвестиции были привлечены от американских венчурных компаний Gaingels, Asymmetry Ventures, синдиката Unpopular Ventures, украинских - Geek Ventures, Flyer One Ventures, SID Venture Partners, U.Ventures, а также Pragmatech Ventures - фонда сооснователя iDeals Евгения Сергеева.
Среди новых инвесторов проекта - бывший CEO Oliver Wyman Дэвид Моррисон, американский экономист Адриан Сливоцкий, Джон Гу из Norwest Venture Partners, основатель SquareFoot Джонатан Вассерструм, основатель Opswat Бенни Чарни.
Напоминаем:
Стартап NewHomesMate (Propertymate) в 2020 году запустили львовяне Богдан Гнатковский и София Вишневская. В следующем году стартап привлек 1 миллион долларов.
Вишневская - выпускница ЛНУ им. Франко, работала HR-маркетологом в IT-компании SoftServe и возглавляла маркетинг львовского производителя носков Duna. В 2017-м она стала операционным директором предыдущего стартапа Гнатковского - платформы для автоматизации продаж недвижимости Brainify.
В целом, с момента основания стартап получил $6,7 млн инвестиций.
На сегодня на маркетплейсе Propertymate выставлено более 97 000 домов
Основные клиенты - застройщики и агентства по поиску недвижимости, в частности KB Home, Meritage Homes, Lennar и др. Propertymate зарабатывает на комиссии или реферальных платежах с каждой сделки.