Украинский стартап по поиску жилья в США привлек 5,5 млн долларов инвестиций

Propertymate - украинский стартап, который помогает и упрощает поиск и покупку нового жилья в США, привлек 5,5 млн долл. инвестиций.

Об этом ЭП сообщили основатели стартапа.

"Данные инвестиции дают команде возможность выйти на новые рынки и принести еще больше ценности покупателям и застройщикам, а также делать больше для победы и восстановления Украины", - отметили в компании.

Теперь в планах компании выйти на новые рынки недвижимости.

Ранее компания смогла выйти на рынки Остина, Техаса, Далласа, Гюстона, Орландо, Джексонвиля, Тампа, Сан-Антонио, Майами - Форт Лодердейла, Роли-Дарема и Окала-Хейнсвиля.

Следующими станут еще восемь рынков, среди которых называются Атланта, Шарлотт, Чарльстон, Денвер и Феникс.

Кроме того, теперь компания рассматривает возможность выхода также и на рынок Украины.

"Мы рады, что несмотря на кризис на рынке недвижимости которую вызвал COVID и войну в Украине нам удалось сохранить нашу команду, что для нас является одним из приоритетов, и теперь есть надежда, что мы продолжим ее расширять, как в Украине, так и в США", - отметила соучредитель стартапа София Вишневская.

Сообщается также, что получив финансирование, стартап сменил название на NewHomesMate (продукт и бизнес-модель останутся при этом неизменными).

Главная штаб-квартира стартапа расположена в Остине с командой из 91 человека.

Инвестиции были привлечены от американских венчурных компаний Gaingels, Asymmetry Ventures, синдиката Unpopular Ventures, украинских - Geek Ventures, Flyer One Ventures, SID Venture Partners, U.Ventures, а также Pragmatech Ventures - фонда сооснователя iDeals Евгения Сергеева.

Среди новых инвесторов проекта - бывший CEO Oliver Wyman Дэвид Моррисон, американский экономист Адриан Сливоцкий, Джон Гу из Norwest Venture Partners, основатель SquareFoot Джонатан Вассерструм, основатель Opswat Бенни Чарни.

Напоминаем:

Стартап NewHomesMate (Propertymate) в 2020 году запустили львовяне Богдан Гнатковский и София Вишневская. В следующем году стартап привлек 1 миллион долларов.



Вишневская - выпускница ЛНУ им. Франко, работала HR-маркетологом в IT-компании SoftServe и возглавляла маркетинг львовского производителя носков Duna. В 2017-м она стала операционным директором предыдущего стартапа Гнатковского - платформы для автоматизации продаж недвижимости Brainify.



В целом, с момента основания стартап получил $6,7 млн инвестиций.



На сегодня на маркетплейсе Propertymate выставлено более 97 000 домов



Основные клиенты - застройщики и агентства по поиску недвижимости, в частности KB Home, Meritage Homes, Lennar и др. Propertymate зарабатывает на комиссии или реферальных платежах с каждой сделки.