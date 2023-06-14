Досрочно выведен из ремонта один из блоков АЭС: собственного электричества Украине пока достаточно

14 июня досрочно выведен из планового ремонта один из атомных блоков, потребности потребителей в Украине полностью обеспечиваются электроэнергией, произведенной исключительно украинскими электростанциями.

Об этом говорится в ежедневном НЭК "Укрэнерго" и Министерства энергетики о состоянии энергосистемы Украины.

"Энергетическая система страны получит дополнительные 1000 МВт мощности благодаря введенному в работу после планового ремонта энергоблока одной из украинских АЭС", - говорится в сообщении Минэнерго.

Ремонтная кампания других атомных энергетических объектов также продолжается с опережением графика, подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

По сообщению "Укрэнерго", на сегодня потребности потребителей в Украине удается покрывать полностью электроэнергией, произведенной в Украине. 14 июня запланирован незначительный импорт из Словакии 10-90 МВт. В вечерние часы наибольшего потребления импорт и экспорт будут отсутствовать.

"Сейчас потребности потребителей покрываются электроэнергией произведенной исключительно украинскими электростанциями. С начала суток начал работать после планового ремонта один из атомных блоков. Возвращение ясной погоды позволило активизировать выработку электроэнергии на солнечных электростанциях", - отмечают в "Укрэнерго".

В то же время в Украине продолжается снижение уровня половодья, а затем снижается и выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях.

"Поэтому остается актуальной просьба перенести использование мощной техники с вечерних часов на ночь и день, чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме и облегчить ее балансировку", - отмечают в "Укрэнерго".

Сообщается, что за минувшие сутки обесточивались потребители в Одесской и Кировоградской областях. Но происходило это в результате технологических нарушений.

Кроме того, в течение суток были повреждены сети облэнерго в прифронтовых районах.

По сообщению "Укрэнерго, во время ракетных обстрелов вчера вечером и ночью были повреждены сети в Донецкой и Харьковской областях.

По сообщениям Минэнерго, из-за обстрелов есть отключения также на Херсонщине. Оккупанты продолжают также терроризировать Херсон.

Из-за обстрелов есть отключения на Сумщине. Вследствие этого на Сумщине из-за массированных обстрелов приграничных районов обесточены более 3,5 тыс. потребителей. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью.

В Донецкой области за сутки бригады облэнерго восстановили энергоснабжение более 4 тыс. потребителей, которые были обесточены из-за боевых действий.

Ремонтные бригады облэнерго начинают также обследование и восстановление электросетей в затопленных районах - где уровень воды снижается, и там, где есть разрешение военных.

Так, в Николаевской области восстановили питание более 600 потребителей, около 1 тыс. остаются отключенными. На Николаевщине из-за подтопления обесточены 5 населенных пунктов полностью и 5 - частично.

В Херсоне запитали 180 абонентов, которые были обесточены из-за подтопления, а на Николаевщине - более 700 абонентов. В Херсоне остаются без питания более 14 тысяч потребителей, в деоккупированной части области из-за подтопления обесточены 6 населенных пунктов.

Также ремонтные бригады начали восстановительные работы на береговой насосной станции Херсонской ТЭЦ, которая была подтоплена.