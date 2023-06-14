Бизнес призывает актуализировать перечень территорий ведения боев: поможет пострадавшим компаниям

Союз украинских предпринимателей инициировал обращение в Кабмин об утверждении актуального списка территорий ведения боевых активных действий с целью освобождения предпринимателей, производство которых реально пострадало от обстрелов, от налогообложения.

Об этом сообщает пресс-служба СУП.

"Из-за разногласий в законодательстве сложилась ситуация, когда к предпринимателям, производственные мощности которых находятся на юге и востоке Украины, и понесли потери из-за обстрелов и непосредственного ведения боевых действий, применяются двойные стандарты в вопросе освобождения от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество, а также порядок действий при потере первичных документов вследствие боевых действий", – отмечают в СУП.

Предприниматели объясняют, что проблема заключается в разногласиях понимания того, какие территории считать такими, где велись (ведутся) активные боевые действия, а какие – зонами возможного ведения боевых действий.

Поэтому часть украинских бизнесов, в частности Харьковской области, которые понесли и продолжают нести реальные потери, не могут воспользоваться своим законным правом на освобождение от налогообложения.

С целью защиты интересов предпринимателей восточных и южных регионов, СУП обратилась в Офис президента Украины, у премьер-министру Украины, главе Верховной Рады, Минреинтеграции, комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Союз требует:

устранить неопределенность относительно уплаты имущественных, экологических налогов и уплаты за землю на территориях, где велись или ведутся боевые действия;

скорректировать перечень территорий, где велись или ведутся активные боевые действия, в том числе включить Харьков и всю Харьковскую область или инициировать пересмотр норм об освобождении от налогов и обязанности восстановления утраченных первичных документов;

учесть предложения Харьковской ОВ относительно территорий, которые нужно включить в перечень зон, где велись или ведутся активные боевые действия;

узаконить актуализированный список территорий активных боевых действий путем внесения дополнений.

"Пересмотр перечня территорий, где велись или ведутся активные боевые действия, прежде всего направлен на защиту тех украинских предприятий, которые размещаются на уже освобожденных территориях, однако помещения которых уже повреждены или уничтожены и которые не могут даже ремонтироваться из-за размещения на них подразделений ВСУ, а затем и не могут возобновить деятельность и получать доходы, с которых потом платить налоги", – добавляют в СУП.

Обращение также поддержали Украинский клуб аграрного бизнеса и ряд харьковских предпринимателей.

Экономическая правда