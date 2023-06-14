Google запускает две новые функции для рекламодателей на основе ИИ

Google Alphabet запускает две новые функции на основе искусственного интеллекта для рекламодателей – они автоматически найдут лучшие места размещения рекламы для брендов в сервисах технологической компании.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее Google уже представила инструменты искусственного интеллекта для рекламодателей, но теперь компания использует эту технологию, чтобы помочь брендам достичь более конкретных целей для своих объявлений.

Одна из новых функций, которая называется Demand Gen, будет использовать искусственный интеллект для размещения фото- и видеорекламы рекламодателя в нескольких продуктах, таких как Gmail, YouTube и Shorts.

"Искусственный интеллект избавит рекламодателей от необходимости думать о том, где они должны размещать свою рекламу, а технология будет сосредоточена на поиске мест размещения, которые являются "блестящими, визуальными и увлекательными", – сказала вице-президент Google и генеральный менеджер по рекламе Видхья Шринивасан.

Вторая новая функция будет использовать ИИ для поиска лучших мест размещения рекламы с целью увеличения количества просмотров видеорекламы бренда.

По словам Шринивасаны, ранние тесты показывают, что бренды получили в среднем на 40% больше просмотров видео с помощью нового инструмента.

Она добавила, что используя искусственный интеллект для устранения части "тяжелой работы" для рекламодателей, бренды смогут больше сосредоточиться на своей маркетинговой стратегии и рассказе.

Напоминаем:

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал предложение некоторых руководителей в области искусственного интеллекта по созданию международного органа по наблюдению за ИИ, подобного Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

Экономическая правда