Нефть снова дорожает из-за ожиданий по ставкам и экономическим данным Китая

Цены на нефть в среду, 14 июня, повысились, поскольку инвесторы ожидают результатов июньского заседания Федрезерва США, ключевых экономических данных из Китая и правительственных данных по запасам нефти в США.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 32 цента, или на 0,4%, до 74,61 доллара за баррель на 06:10 по Гринвичу.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 22 цента или 0,3% до 69,64 доллара за баррель.

Что повлияло на цены

Участники рынка ожидают, что Федеральный комитет по открытым рынкам центрального банка США (FOMC) приостановит повышение ставок на фоне неопределенности как в отношении экономических перспектив, так и из-за отсроченных последствий 10 повышения ставок с марта 2022 года.

Экономисты ожидают, что Банк Канады снова повысит процентные ставки в июле до 5,00% после неожиданного повышения на 25 базисных пунктов на прошлой неделе.

Также ожидается, что Европейский центральный банк повысит процентные ставки еще на четверть процентного пункта в четверг, чтобы обуздать устойчивую инфляцию, но Банк Японии, объявивший о своем плане в пятницу, сохранит свою произвольную политику.

Запасы сырой нефти в США выросли примерно на 1 млн баррелей за неделю, закончившуюся 9 июня, вопреки средней оценке снижения на 500 тыс баррелей аналитиков.

Тем временем ОПЕК+ предоставила России несколько больший базовый уровень добычи нефти, то есть Россия может добывать больше последних квот, чем было согласовано ранее.

Экономическая правда