Курс валют на 14 июня: наличная гривня слабеет против доллара

В среду, 14 июня, наличная гривня ослабла против доллара на черном рынке, но укрепилась против евро, курсы в кассах банков выросли.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,08 – 37,27 грн против котировок в 37,13 – 37,25 во вторник.

В это же время "черный" курс евро составил 40,32 - 40,59 грн против курса 40,2 - 40,56 грн за евро во вторник.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,9 – 37,33 грн (курс на 13 июня – 36,85 – 37,28 грн);

Евро – 39,9 – 40,5 грн (курс на 13 июня – 39,8 – 40,45 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,57 – 37,4 грн;

Укрэксимбанк – 36,55 – 37,25 грн;

Райффайзен – 36,9 – 37,4 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Экономическая правда