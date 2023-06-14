Курс валют на 14 июня: наличная гривня слабеет против доллара
Среда, 14 июня 2023, 09:51 -
В среду, 14 июня, наличная гривня ослабла против доллара на черном рынке, но укрепилась против евро, курсы в кассах банков выросли.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,08 – 37,27 грн против котировок в 37,13 – 37,25 во вторник.
В это же время "черный" курс евро составил 40,32 - 40,59 грн против курса 40,2 - 40,56 грн за евро во вторник.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,9 – 37,33 грн (курс на 13 июня – 36,85 – 37,28 грн);
- Евро – 39,9 – 40,5 грн (курс на 13 июня – 39,8 – 40,45 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;
- Ощадбанк – 36,57 – 37,4 грн;
- Укрэксимбанк – 36,55 – 37,25 грн;
- Райффайзен – 36,9 – 37,4 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
Экономическая правда