Создание агрогиганта стоимостью $34 миллиарда: зернотрейдеры Viterra и Bunge объявили о слиянии

Американский зернотрейдер Bunge и агропромышленная компания Viterra, поддерживаемая Glencore, объединяются, чтобы создать гиганта по торговле сельскохозяйственной продукцией стоимостью около 34 миллиардов долларов.

Об этом пишет Reuters.

"Сделка приближает объединенную компанию в глобальном масштабе к ведущим конкурентам Archer-Daniels-Midland и Cargill, оценивая Bunge и Viterra примерно в 17 миллиардов долларов каждая. Акционерам Bunge, однако, будет принадлежать около 70% объединенной компании.

Bunge также возьмет на себя долг Viterra в размере 9,8 млрд долл", - пишет агентство.

Bunge уже является крупнейшим в мире переработчиком масличных культур, и аналитики говорят, что она и перерабатывающие предприятия Viterra могут столкнуться с регуляторными проверками в Канаде и Аргентине.

В прошлом году Bunge была крупнейшим экспортером кукурузы и сои из Бразилии, главного мирового источника основных сельскохозяйственных культур для производства кормов для животных и биотоплива, согласно данным транспортного агента Cargonave. Viterra была третьим крупнейшим экспортером кукурузы и №7 по объемам поставок сои.

По данным Cargonave, в 2022 году на эти компании приходилось около 23,7% бразильского экспорта кукурузы и 20,9% бразильского экспорта соевых бобов.

В Соединенных Штатах бизнес Viterra по покупке и продаже зерна расширился благодаря покупке Gavilon в прошлом году. Слияние усилит бизнес Bunge по экспорту зерна и переработки масличных культур в мире, который является вторым крупнейшим экспортером кукурузы и сои в мире, где компания имеет меньшее присутствие, чем ADM и Cargill.

Соглашение также расширяет физические мощности Bunge по хранению и обработке зерна в Австралии, где компания сейчас владеет только двумя элеваторами и портовым терминалом в западной части страны. Viterra имеет 55 хранилищ в Южной Австралии и Западной Виктории, а также шесть экспортных терминалов для отгрузки зерновых.

Экономическая правда