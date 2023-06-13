Российская атака повредила ТЭЦ в Кривом Роге: состояние энергосистемы на 13 июня

В результате вражеской атаки ночью 13 июня на Кривой Рог было повреждено здание ТЭЦ, из-за обстрелов без света остаются тысячи абонентов в прифронтовых областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В результате обстрела повреждены и отключены магистральные сети на Днепропетровщине. Без света остаются более 9 тысяч человек.

В Донецкой области из-за интенсивных обстрелов обесточен 41 населенный пункт, в Днепропетровской – 3 населённых пункта.

Также повреждение энергетической инфраструктуры было зафиксировано в Черниговской, Сумской, Херсонской, Харьковской областях. Из-за предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской области.

"В Кривом Роге без питания остались три шахты, в которых было заблокировано несколько десятков человек. Позже шахтеры были спасены. Взрывной волной также повреждено здание Криворожской ТЭЦ. Утром часть абонентов энергетики уже смогли заживить", - добавляют в Минэнерго.

В Херсонской и Николаевской области продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, возникшего из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Как добавили в НЭК "Укрэнерго", уровень воды в затопленных районах постепенно снижается, но доступ ремонтных бригад к сетям все еще очень ограничен. В Херсонской области по состоянию на утро остаются обесточенными более 40 тыс потребителей, в Николаевской области - более 2 тыс человек.

Объемов электроэнергии, производимой украинскими электростанциями всех видов, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Но гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью, чтобы снизить последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС. А также проходит летняя ремонтная кампания на энергоблоках тепловых и атомных электростанций.

"Поэтому просим перенести использование мощной техники с вечерних часов на ночь и день, чтобы снизить нагрузку в энергосистеме и облегчить ее балансировку", - добавили в компании.

В понедельник, 12 июня, для поддержания баланса между потреблением и производством электроэнергии использовалась аварийная помощь из Румынии и Польши. Общий объем помощи составил 1600 МВт-ч.

Экономическая правда