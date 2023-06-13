В мае произошел всплеск ввоза в Украину товаров оборонного назначения - таможня

Данные таможни демонстрируют, что в мае 2023 года в Украину было завезено товаров оборонного назначения на сумму, превышающую показатели апреля вдвое.

Об этом свидетельствует информация по администрированию таможенных платежей, обнародованная на сайте Государственной таможенной службы.

В частности, такие выводы можно сделать из показателей предоставленных льгот по уплате таможенных платежей.

В целом, в течение мая при таможенном оформлении импорта товаров таможенными органами было предоставлено льгот по уплате таможенных платежей на сумму 14,8 млрд грн. Это на 1,1 млрд грн больше, чем в апреле текущего года.

В то же время именно на товары оборонного назначения рост объема льгот по уплате пошлины и НДС произошел вдвое - с 3,4 млрд грн в апреле до 6,8 млрд грн в мае.

Для сравнения, льготы по уплате акцизного налога при импорте сырья для производства других подакцизных товаров в мае составили 4,1 млрд грн, что на 0,7 млрд грн больше, чем в апреле.

Льготы, предоставленные в рамках соглашений о свободной торговле, в мае составили 2,4 млрд грн, что на 0,1 млрд грн больше, чем в апреле.

Напоминаем:

Объемы перечисленных в государственный бюджет таможенных платежей в мае 2023 года составили 34,3 млрд гривен.