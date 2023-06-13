Курс валют на 13 июня: доллар и евро в банках несколько подорожали

Во вторник, 13 июня, наличные доллар и евро на "черном рынке" колеблются в пределах до 3 копеек, в кассах банков купить валюту стало дороже.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,0 – 37,16 грн против котировок в 37,03 – 37,13 в понедельник.

В это же время "черный" курс евро составил 40,15 - 40,44 грн против курса 40,18 - 40,46 грн за евро в понедельник.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,85 – 37,28 грн (курс на 12 июня – 36,9 – 37,27 грн);

Евро – 39,8 – 40,45 грн (курс на 12 июня – 39,9 – 40,4 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,72 – 37,22 грн;

Ощадбанк – 36,57 – 37,45 грн;

Укрэксимбанк – 36,55 – 37,25 грн;

Райффайзен – 36,8 – 37,22 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.