Экс-руководителя Samsung Electronics уличили в попытке похитить чертежи завода: хотел построить такой же

Бывшему руководителю южнокорейской компании Samsung Electronics предъявили обвинение по подозрению в краже технологий компании для завода по производству микросхем в Китае и угрозе национальной экономической безопасности.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры.

"Южная Корея является мощным производителем микросхем, на который все больше давит геополитическое и экономическое соперничество между Соединенными Штатами и Китаем. На прошлой неделе президент Юн Сок Йол описал конкуренцию в области производства микросхем как "тотальную войну".

Обвиняемый, который также ранее работал в SK Hynix вице-президентом, обвиняется в незаконном приобретении данных Samsung для строительства завода-конкурента всего в 1,5 км от завода по производству чипов Samsung в Сиане, Китай", - пишет агентство со ссылкой на прокуратуру.

Прокуроры заявили, что, по их оценкам, кража данных привела к убыткам Samsung Electronics на сумму не менее 300 миллиардов вон (233 млн долларов).

"Это тяжкое преступление, которое может нанести тяжелый удар по нашей экономической безопасности, пошатнув основы отечественной индустрии микросхем в период усиления конкуренции в производстве микросхем", - заявили в прокуратуре.

Обвиняемый, арестованный в прошлом месяце, отрицает обвинения, сказал прокурор.

Подозреваемый, имя которого официальные лица не называют, проработал в общей сложности 28 лет на южнокорейских предприятиях по производству микросхем, добавили в прокуратуре.

Samsung Electronics и SK Hynix отказались от комментариев.

Дата заседания еще не была подтверждена судом, в который был подан обвинительный акт.

По словам прокурора, попытка построить новый завод с использованием данных Samsung в 2018-2019 годах закончилась неудачей из-за проблем с финансированием.

Прокуроры заявили, что предъявили обвинения еще шести лицам по подозрению в причастности к этому делу, в том числе сотруднику инспекционной компании, которого обвиняют в утечке архитектурного плана завода по производству полупроводников Samsung.

Экономическая правда