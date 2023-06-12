Долговая расписка исчезающими чернилами: на Львовщине раскрыли новый вид мошенничества

На Львовщине приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества мошенника, который занял 50 тыс долл., а расписку написал исчезающими чернилами.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Как установили прокуроры, мужчина знал, что у товарища есть сбережения и решил обогатиться за его счет.

Для этого он обратился к своему знакомому с просьбой одолжить деньги для развития предприятия. Потерпевший согласился помочь другу, однако попросил расписку. Мошенник согласился на условия.

В назначенный день фигурант пришел на встречу подписывать расписку с собственной ручкой и заранее подготовленным чернилами. Последние имели свойства окисляться под действием воздуха и исчезать с бумаги через некоторое время после использования.

Подписав расписку ручкой с исчезающими чернилами, мужчина забрал 50 тыс долл. с целью никогда их не возвращать владельцу.

Когда пришло время возвращать долг, фигурант заявил товарищу, что никогда у него денег не занимал и,соответственно, ничего возвращать не будет.

Когда потерпевший вынул расписку, на ней уже не было подписи обвиняемого.

Однако, благодаря правоохранителям, которые провели комплекс следственных розыскных действий и инициировали проведение ряда экспертиз, было установлено и доказано в суде, что осужденный подписал расписку и брал "в долг" вышеуказанную сумму.

Экономическая правда