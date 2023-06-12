Долговая расписка исчезающими чернилами: на Львовщине раскрыли новый вид мошенничества
На Львовщине приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества мошенника, который занял 50 тыс долл., а расписку написал исчезающими чернилами.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
Как установили прокуроры, мужчина знал, что у товарища есть сбережения и решил обогатиться за его счет.
Для этого он обратился к своему знакомому с просьбой одолжить деньги для развития предприятия. Потерпевший согласился помочь другу, однако попросил расписку. Мошенник согласился на условия.
В назначенный день фигурант пришел на встречу подписывать расписку с собственной ручкой и заранее подготовленным чернилами. Последние имели свойства окисляться под действием воздуха и исчезать с бумаги через некоторое время после использования.
Подписав расписку ручкой с исчезающими чернилами, мужчина забрал 50 тыс долл. с целью никогда их не возвращать владельцу.
Когда пришло время возвращать долг, фигурант заявил товарищу, что никогда у него денег не занимал и,соответственно, ничего возвращать не будет.
Когда потерпевший вынул расписку, на ней уже не было подписи обвиняемого.
Однако, благодаря правоохранителям, которые провели комплекс следственных розыскных действий и инициировали проведение ряда экспертиз, было установлено и доказано в суде, что осужденный подписал расписку и брал "в долг" вышеуказанную сумму.
Экономическая правда