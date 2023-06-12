В случае прекращения транзита газа через Украину Германия будет вынуждена сократить промышленность

Германия может быть вынуждена свернуть или даже выключить промышленные мощности в случае непродления соглашения о транзите газа из России через Украину после его окончания.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, передает Bloomberg.

Хабек, который также является вице-канцлером, сделал резкое предупреждение в понедельник на экономической конференции в восточной Германии, заявив, что политики должны избегать "повторной ошибки", предполагая, что экономика не пострадает без предупредительных мер для обеспечения энергоснабжения.

Он добавил, что правила по распределению бремени потенциального дефицита газа в Восточной Европе должны быть соблюдены, то есть Германия должна будет экспортировать газ, чтобы компенсировать дефицит, а производители крупнейшей экономики Европы могут ограничить или сократить свои поставки.

По словам Хабека, дополнительная мощность, включая запланированный LNG-терминал на северном побережье Германии, который вызвал сопротивление местных жителей и экологических групп, будет необходима для поддержания поставок как в Восточную Германию, так и в Восточную Европу.

Согласно отчету Центра глобальной энергетической политики, даже если некоторые поставки продолжатся после 2024 года, маловероятно, что действующее соглашение о транзите будет продлено на подобных условиях, учитывая отсутствие политической поддержки.

Экономическая правда