США разрешат Samsung и TSMC продолжить работу над микросхемами в Китае – WSJ

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность разрешить ведущим полупроводниковым компаниям из Тайваня и Южной Кореи Samsung и TSMC сохранить и расширить свой бизнес в Китае.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заместителя министра торговли по вопросам промышленности и безопасности Алана Эстевеса.

Однако, пишет газета, некоторые аналитики считают, что этот шаг ослабит американский экспортный контроль, призванный сдерживать технологический прогресс Китая.

Эта новость появилась в то время, когда отношения между Пекином и США находятся на самом низком уровне из-за политических и экономических проблем, добавляет издание.

Газета напоминает, что в октябре 2022 года администрация Байдена ввела очередные санкции против Китая, запретив американским компаниям и физлицам продавать полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без получения экспортной лицензии.

В черный список США внесли десятки китайских компаний, торговля с которыми оказалась под запретом.

При этом США тогда же выдали разрешение на торговлю с Китаем нескольким компаниям, среди которых оказались и два гиганта в сфере производства полупроводников - южнокорейская Samsung и тайваньская TSMC. Разрешение выдали сроком на один год, и его действие заканчивается в октябре 2023 года.

По данным WSJ, Эстевес заявил во время собрания с представителями индустрии микрочипов на прошлой неделе, что власти США "в обозримом будущем" намерены продлить действие этого разрешения.

Как отмечает издание, такое заявление Эстевеса вызвало недоумение у некоторых представителей американской индустрии полупроводников ввиду того, что торговая война с Китаем в последние месяцы вновь активизировалась.

Так, в апреле этого года Управление по вопросам кибербезопасности Китая объявило о начале расследования в отношении американского производителя полупроводников Micron Technology, а в мае запретило местным операторам критической инфраструктуры покупать продукцию американской компании.

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Экономическая правда