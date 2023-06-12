Первая в истории партия российской нефти прибыла в Пакистан

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в воскресенье заявил, что первый груз российской нефти со скидкой, организованный в рамках нового соглашения, заключенного между Исламабадом и Москвой, прибыл в Карачи.

Об этом пишет Reuters.

"Рад сообщить, что первый груз российской сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра начнется ее отгрузка", - написал Шариф в Twitter.

"Это первый в истории груз российской нефти в Пакистан и начало новых отношений между Пакистаном и РФ", - добавил он.

Представитель порта сообщил в воскресенье вечером, что нефть находится в процессе разгрузки.

Reuters впервые сообщило о сделке в апреле. "Скидка на нефть является облегчением для Пакистана, который сталкивается с платежным кризисом и рискует объявить дефолт по своему долгу.

Покупка нефти у Пакистана дает России новый рынок сбыта, дополняя растущие продажи в Индию и Китай, поскольку она перенаправляет нефть с западных рынков из-за войны в Украине", - пишет агентство.

Импорт энергоносителей составляет большую часть внешних платежей Пакистана. Ожидается, что импорт нефти в страну достигнет 100 тыс баррелей в день после прибытия первого груза в понедельник.

Подтверждения того, как будет осуществляться оплата, пока нет, но недавно Пакистан объявил о плане разрешить бартерную торговлю с Россией, Афганистаном и Ираном, что, по мнению аналитиков, может уменьшить потребность в долларах и риск трансграничной контрабанды энергоресурсов.

Экономическая правда