С начала войны у 4 из 10 украинцев уменьшились доходы - опрос
С начала войны 40% украинцев почувствовали снижение уровня доходов, у 15% – зарплаты не изменились, а еще у 5% они даже выросли.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.
Результаты опроса показали, что у 40% работающих украинцев доходы уменьшились за период войны:
- у 31% опрошенных заработная плата стала значительно меньше;
- в 9% доход снизился, но несущественно.
Еще 15% респондентов отметили, что доход остался неизменным, а у 5% заработная плата стала даже больше.
Более трети опрошенных не работают на данный момент, в частности:
- 9% украинцев потеряли работу и находятся в активном поиске;
- 5% не работают и не ищут;
- 26% не имеют работы, поскольку еще проходят обучение или уже на пенсии.
На вопрос, изменилась ли ситуация с работой и доходом после 24 февраля, голоса распределились так:
- Работаю и доход не изменился – 15%;
- Работаю, доход даже вырос – 5%;
- Работаю, доход уменьшился, но несущественно – 9%;
- Работаю, но доход значительно уменьшился – 31%;
- Потерял работу и нахожусь в активном поиске – 9%;
- Не работаю и пока не ищу работу — 5%;
- Не работаю, поскольку еще учусь/уже на пенсии — 26%.
Кроме этого, более половины (59%) опрошенных ответили, что они работают только в автономном режиме, 22% опрошенных работают в онлайн-режиме. Еще 19% респондентов имеют гибридный график работы: несколько дней в офисе, несколько из дома.
В опросе в официальном канале Viber Украина приняло участие более 70 тысяч пользователей из Украины.
Экономическая правда