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С начала войны у 4 из 10 украинцев уменьшились доходы - опрос

Понедельник, 12 июня 2023, 15:02 - Анастасия Жарикова

С начала войны 40% украинцев почувствовали снижение уровня доходов, у 15% – зарплаты не изменились, а еще у 5% они даже выросли.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.

Результаты опроса показали, что у 40% работающих украинцев доходы уменьшились за период войны:

  • у 31% опрошенных заработная плата стала значительно меньше;
  • в 9% доход снизился, но несущественно.

Еще 15% респондентов отметили, что доход остался неизменным, а у 5% заработная плата стала даже больше.

Более трети опрошенных не работают на данный момент, в частности:

  • 9% украинцев потеряли работу и находятся в активном поиске;
  • 5% не работают и не ищут;
  • 26% не имеют работы, поскольку еще проходят обучение или уже на пенсии.

На вопрос, изменилась ли ситуация с работой и доходом после 24 февраля, голоса распределились так:

  • Работаю и доход не изменился – 15%;
  • Работаю, доход даже вырос – 5%;
  • Работаю, доход уменьшился, но несущественно – 9%;
  • Работаю, но доход значительно уменьшился – 31%;
  • Потерял работу и нахожусь в активном поиске – 9%;
  • Не работаю и пока не ищу работу — 5%;
  • Не работаю, поскольку еще учусь/уже на пенсии — 26%.

Кроме этого, более половины (59%) опрошенных ответили, что они работают только в автономном режиме, 22% опрошенных работают в онлайн-режиме. Еще 19% респондентов имеют гибридный график работы: несколько дней в офисе, несколько из дома.

В опросе в официальном канале Viber Украина приняло участие более 70 тысяч пользователей из Украины.

Экономическая правда

зарплата трудоустройство
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