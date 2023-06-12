С начала войны у 4 из 10 украинцев уменьшились доходы - опрос

С начала войны 40% украинцев почувствовали снижение уровня доходов, у 15% – зарплаты не изменились, а еще у 5% они даже выросли.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.

Результаты опроса показали, что у 40% работающих украинцев доходы уменьшились за период войны:

у 31% опрошенных заработная плата стала значительно меньше;

в 9% доход снизился, но несущественно.

Еще 15% респондентов отметили, что доход остался неизменным, а у 5% заработная плата стала даже больше.

Более трети опрошенных не работают на данный момент, в частности:

9% украинцев потеряли работу и находятся в активном поиске;

5% не работают и не ищут;

26% не имеют работы, поскольку еще проходят обучение или уже на пенсии.

На вопрос, изменилась ли ситуация с работой и доходом после 24 февраля, голоса распределились так:

Работаю и доход не изменился – 15%;

Работаю, доход даже вырос – 5%;

Работаю, доход уменьшился, но несущественно – 9%;

Работаю, но доход значительно уменьшился – 31%;

Потерял работу и нахожусь в активном поиске – 9%;

Не работаю и пока не ищу работу — 5%;

Не работаю, поскольку еще учусь/уже на пенсии — 26%.

Кроме этого, более половины (59%) опрошенных ответили, что они работают только в автономном режиме, 22% опрошенных работают в онлайн-режиме. Еще 19% респондентов имеют гибридный график работы: несколько дней в офисе, несколько из дома.

В опросе в официальном канале Viber Украина приняло участие более 70 тысяч пользователей из Украины.

Экономическая правда