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Курс валют на 12 июня: сколько стоят наличные доллар и евро

Понедельник, 12 июня 2023, 10:16 - Анастасия Жарикова

В понедельник, 12 июня, наличная гривня укрепилась к евро на "черном рынке", но несколько ослабла против доллара.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,9 – 37,1 грн против котировок в 36,8 – 37,06 в воскресенье.

В это же время "черный" курс евро составил 39,84 - 40,3 грн против курса 40,06 - 40,36 грн за евро в воскресенье.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 36,9 – 37,3 грн (курс на 9 июня – 36,9 – 37,3 грн);
  • Евро – 39,75 – 40,4 грн (курс на 9 июня – 39,75 – 40,4 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 36,72 – 37,22 грн;
  • Ощадбанк – 36,7 – 37,55 грн;
  • Укрэксимбанк – 36,55 – 37,25 грн;
  • Райффайзен – 36,8 – 37,25 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Экономическая правда

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