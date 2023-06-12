Курс валют на 12 июня: сколько стоят наличные доллар и евро

В понедельник, 12 июня, наличная гривня укрепилась к евро на "черном рынке", но несколько ослабла против доллара.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,9 – 37,1 грн против котировок в 36,8 – 37,06 в воскресенье.

В это же время "черный" курс евро составил 39,84 - 40,3 грн против курса 40,06 - 40,36 грн за евро в воскресенье.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,9 – 37,3 грн (курс на 9 июня – 36,9 – 37,3 грн);

Евро – 39,75 – 40,4 грн (курс на 9 июня – 39,75 – 40,4 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,72 – 37,22 грн;

Ощадбанк – 36,7 – 37,55 грн;

Укрэксимбанк – 36,55 – 37,25 грн;

Райффайзен – 36,8 – 37,25 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Экономическая правда