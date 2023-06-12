Цены на нефть снизились более чем на 1%: что повлияло

Цены на нефть в понедельник, 12 июня, снизились, поскольку инвесторы оценивают желание ФРС США дальше повышать ставки, а беспокойство по поводу роста спроса на топливо в Китае и роста предложения российской нефти давят на рынок.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 97 центов, или на 1,3%, до 73,82 доллара за баррель до 4:37 GMT.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) стоила 69,24 доллара за баррель, также снизившись на 1,3%.

Что повлияло на цены

"Цены на нефть попали в столкновение между двумя противоборствующими силами: медвежьими распределителями активов, указывающими на монетарное сокращение, и оптимистично настроенными нефтяными спекулянтами, ожидающими снижения запасов во второй половине 23 года", - отметил Франсиско Бланч из Bank of America Global Research.

Он добавил, что "медвежьи распределители" пока сохранят преимущество, поскольку цены на нефть пытаются повыситься, пока ФРС не уменьшит предложение денег. Банк все еще ожидает, что нефть марки Brent в 2023 году составит около 80 долларов за баррель.

Повышение процентной ставки ФРС укрепило доллар, делая товары в долларах более дорогими для владельцев других валют и давя на цены.

Большинство участников рынка ожидают, что центробанк США оставит процентные ставки неизменными, когда завершит свое двухдневное заседание по монетарной политике в среду.

Со стороны предложения, хотя Саудовская Аравия четырежды сокращала добычу нефти за прошлый год, российские поставки задержались, поскольку санкции были разработаны таким образом, чтобы оказать меньшее влияние на добычу.

Экспорт российской нефти в Китай и Индию возрос, несмотря на введение эмбарго ЕС и механизм ограничения цен Большой семерки, который начал действовать в начале декабря.

Goldman Sachs снизил свои прогнозы цен на нефть из-за более высоких, чем ожидалось, поставок из России и Ирана и повысил прогнозы поставок на 2024 год для двух производителей и Венесуэлы в общей сложности на 800 тыс баррелей в сутки.

Декабрьский прогноз банка на нефть Brent сейчас составляет 86 долларов за баррель против 95 долларов, а WTI – 81 доллар за баррель против 89 долларов.

Экономическая правда