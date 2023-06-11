Microsoft планирует отправить лучших исследователей искусственного интеллекта из Китая в Канаду - FT

Компания Microsoft переведет нескольких своих лучших исследователей в области искусственного интеллекта из Китая в Канаду, что может разрушить важный учебный центр для подготовки талантов в сфере технологий в Китае.

Об этом пишет Financial Times.

Microsoft Research Asia (MSRA), которая расположена в Пекине, начала получать визы для переезда своих ведущих экспертов по ИИ из столицы Китая в свой институт в Ванкувере.

Издание отмечает, что переезд может затронуть от 20 до 40 сотрудников. Лицо, близкое к Microsoft, сообщило, что в этом году меньше китайских сотрудников переедет в Канаду, где американский технологический гигант создает новую лабораторию, в которой будут работать специалисты со всего мира.

Соответствующее решение может быть ответом на усиление политической напряженности между США и Китаем, а также защитным маневром, чтобы предотвратить переманивание лучших талантов китайскими технологическими группами.

В то же время, в Microsoft заявили, что озвученная цифра работников, которые могут переехать не является точной.

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Экономическая правда.